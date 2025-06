Incendio all’ex hotel Haway Revocati i divieti anti-fumo

Dopo il grave incendio che martedì ha sconvolto l’hotel Haway di Cattolica, le autorità hanno annunciato il ritorno alla normalità, revocando i divieti anti fumo e le restrizioni di sicurezza. La bonifica dell’area è completata e la zona è stata dichiarata nuovamente sicura per residenti e visitatori. Questa riapertura segna un passo importante verso il ripristino della serenità in città e la ripresa delle attività turistiche.

Come preventivato, ieri la situazione relativa al maxi incendio che martedì ha interessato e severamente danneggiato l’hotel Haway di Cattolica è rientrata nei normali parametri. A sancire la completa sicurezza e bonifica dell’area attorno alla ex struttura alberghiera è stata la revoca dell’ordinanza con cui si disponeva in via precauzionale la chiusura delle finestre e la limitazione della permanenza all’aperto per i residenti dell’area circostante, oltre allo spegnimento dei condizionatori delle abitazioni limitrofe alla struttura incendiata in via Venezia. "Le analisi hanno confermato la salubrità dell’aria ed è possibile ritornare ora alle normali attività – ha spiegato lo stesso assessore all’ambiente Alessandro Uguccioni –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it