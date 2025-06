Incendio a Roma nube tossica arriva in diversi quartieri | Aria irrespirabile chiudete le finestre

Un incendio scoppiato questa mattina a Roma ha diffuso una nube tossica che si sta estendendo in diversi quartieri, da Ponte Lanciani a Termini e San Basilio. L’aria irrespirabile mette a rischio la salute dei cittadini, invitandoli a chiudere le finestre e a prestare massima attenzione. Restate aggiornati sulle disposizioni delle autorità e sulla situazione in evoluzione. La sicurezza prima di tutto.

Un incendio è scoppiato questa mattina a Roma, sembra nella zona di Ponte Lanciani. Il fumo è arrivato in diversi quartieri: cittadini hanno riferito di aria irrespirabile da Termini a San Basilio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Roma, appiccano l’incendio in una struttura disabitata: “Ci stavamo annoiando” - Quattro minorenni sono stati denunciati dai Carabinieri per incendio doloso dopo essere stati sorpresi mentre appiccavano il fuoco a una struttura disabitata a Roma.

#Flash ore 11.00 ? #Incendio segnalato in zona viale dei Romanisti a #Roma tra i quartieri Alessandrino e Torre Spaccata. Sul posto VVF e Protezione Civile. Vai su Facebook

Incendio al pratone di Torre Spaccata, l'area brucia di nuovo e il fumo invade Roma sud est - Sul posto i vigili del fuoco e la protezione civile. Si legge su romatoday.it