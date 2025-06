Inaugurato un nuovo parcheggio gratuito nella marina | 100 posti auto per residenti e turisti

Un passo avanti per la mobilità di Fasano: il nuovo parcheggio gratuito di Savelletri, situato in via Accademia Navale di Livorno, offre oltre 100 posti dedicati a residenti e turisti. Questa iniziativa di Abaco spa segna un impegno concreto per migliorare l'accessibilità e valorizzare il patrimonio marittimo della città. Un’opportunità che renderà più semplice scoprire e vivere le meraviglie di Fasano, rafforzando il suo fascino come meta di vacanza e relax.

FASANO - La città di Fasano ha inaugurato ieri, giovedì 26 giugno, il nuovo parcheggio pubblico completamente gratuito a Savelletri, in via Accademia Navale di Livorno. L'intervento, che mette a disposizione oltre 100 posti auto, è stato realizzato da Abaco spa come parte dell'offerta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

