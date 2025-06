Inaugurata la nuova filiale di Banca Prealpi SanBiagio a Castelfranco Veneto

Inaugurata con entusiasmo, la nuova filiale di Banca Prealpi SanBiagio a Castelfranco Veneto rappresenta un importante passo avanti nella vicinanza ai clienti e nello sviluppo del territorio. Situata in via Borgo Treviso 159, questa moderna sede è stata ufficialmente aperta mercoledì scorso alla presenza di autorevoli ospiti, tra cui il Sindaco Stefano Marcon e Renato Mason della CGIA di Mestre. Per la banca, è un impegno concreto verso innovazione e crescita, confermando il suo ruolo di punto di riferimento locale.

È stata inaugurata mercoledì scorso la nuova filiale di Castelfranco Veneto, in via Borgo Treviso 159, di Banca Prealpi SanBiagio alla presenza del Sindaco della Città e Presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon e del Segretario della CGIA di Mestre, Renato Mason.

