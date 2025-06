IN – Vecchi-Inter U23 firme a giorni Con lui 3 figure e sulla rosa una certezza

L’Inter Under 23 sta per diventare realtà, segnando un passo importante nel futuro del club. Con Vecchi pronto a sedersi sulla panchina e tre figure chiave già confermate nello staff, il progetto si fa sempre più concreto. La rosa si arricchisce di una certezza, promettendo di portare giovani talenti verso traguardi importanti. Un’epoca nuova sta per cominciare: la Beneamata si prepara a scrivere il suo capitolo nel campionato di Serie C.

Vecchi presto diventerà il nuovo allenatore della nascente Inter Under 23. Inter-News.it ha raccolto alcune informazioni sullo staff e sulla rosa del nuovo progetto. CI SIAMO! – Prende forma l’Inter Under 23, che dalla prossima stagione militerà nel campionato di Serie C. La Beneamata, dunque, si aggiunge a Juventus Next Gen, Atalanta Under 23 e Milan Futuro tra le società ad aver formato anche una seconda squadra. Per il Milan Futuro, questo primo progetto non sta dando buoni frutti al momento, visto che al primo anno di vista, è arrivata la retrocessione in Serie D. Ritornando all’Inter, è stato lo stesso presidente Beppe Marotta, durante la presentazione di mister Cristian Chivu a Los Angeles come nuovo tecnico della Prima squadra, ad annunciare appunto l’avvento ufficiale della seconda squadra. 🔗 Leggi su Inter-news.it