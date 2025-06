In un quartiere di Milano sorgerà uno studentato da 200 posti

In un quartiere di Milano pronto a rinascere, sorgerà uno studentato da 200 posti letto nel cuore di Ponte Lambro. Questa iniziativa, che riqualifica i preesistenti edifici comunali di via Ucelli di Nemi, rappresenta un passo importante per rispondere alle esigenze degli studenti e migliorare l’area. La giunta di Milano, giovedì 26 giugno, ha approvato ufficialmente il progetto, promettendo un futuro più vivace e sostenibile per la periferia est della città.

Uno studentato da 200 posti letto sorgerà nel quartiere di Ponte Lambro, periferia est di Milano, completando e riqualificando l'immobile comunale di via Ucelli di Nemi 23242526, due fabbricati di 6 piani per un totale di 5mila metri quadrati. La giunta di Milano, giovedì 26 giugno, ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: milano - quartiere - sorgerà - studentato

Violento temporale a Milano, allagamenti nel quartiere di Ponte Lambro - Milano è stata colpita da un violento temporale il 13 maggio 2025, causando ingenti allagamenti nel quartiere di Ponte Lambro.

A Sesto San Giovanni, là dove un tempo aveva sede la Magneti Marelli, una delle principali realtà industriali italiane del XX secolo, sorgerà uno studentato La nuova struttura sarà ricostruita da zero in uno spazio di circa 25mila metri quadri Vai su Facebook

In un quartiere di Milano sorgerà uno studentato da 200 posti; In un quartiere di Milano sorgerà uno studentato da 200 posti; L'ex Magneti Marelli di Sesto San Giovanni verrà demolita: al suo punto sorgerà uno studentato.