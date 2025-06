In Un posto al sole Damiano è sulle tracce del ragazzo scomparso

Nel cuore di un Africano, Damiano si immerge nelle indagini sul ragazzo scomparso, mettendo da parte le regole e rischiando tutto. La sua determinazione lo porta a confrontarsi direttamente con Gagliotti, senza timore, per scoprire la verità. Nel frattempo, Elena inizia a cedere alle avances di Damiano, sfidando le aspettative di Marina. La scena è pronta per nuovi colpi di scena e rivelazioni sorprendenti...

Damiano si è gia messo sulle tracce del ragazzo scomparso, e dopo un sopralluogo nei campi è andato direttamente a interrogare Gagliotti, pur in assenza di mandato. Ma tanto è servito per terrorizzare l'imprenditore, che scopre di avere il caporale ancora tra i piedi. Mentre continua a fare le avance a Elena, che, contrariamente alle indicazioni ricevute da Marina, sembra iniziare ad apprezzare la sua corte. Finalmente torna qualche scenetta tra Rosa e Pino. Il postino vuole portarla in Turchia per le vacanze, ma intanto finiscono a letto a palazzo Palladini. Manuela calza a pennello nei panni della gemella, ed è pronta a prendere il suo posto e farne le veci.