In Spagna servizi d' emergenza pronti per i colpi di calore

Con l'estate alle porte e temperature che sfiorano i 40°C in Spagna, le autorità non lasciano nulla al caso: servizi di emergenza altamente preparati sono pronti a intervenire per salvare vite colpite dai colpi di calore. La priorità è abbassare rapidamente la temperatura corporea dei pazienti e garantirne la stabilità. La lotta contro il caldo estremo richiede prontezza, competenza e attenzione, perché ogni secondo conta.

Madrid, 27 giu. (askanews) - Anche in Spagna ci si prepara alle temperature estreme; l'agenzia meteorologica statale ha previsto un'ondata di calore con picchi di oltre 40 gradi, soprattutto al Sud, per i prossimi giorni e i servizi di emergenza si stanno attrezzando per essere pronti a intervenire nel caso di persone colpite da un colpo di calore improvviso. "In primo luogo dobbiamo abbassare la temperatura, posizionare il paziente in una zona d'ombra o metterlo direttamente in terapia intensiva con l'aria condizionata, ma evitare sempre l'esposizione al sole - spiega Gemma Rodrìguez, supervisore del pronto intervento di Madrid - infine, un'altra possibilità sono gli impacchi: rinfrescarli con soluzione fisiologica fredda o acqua ghiacciata per raffreddare un po' il paziente.

