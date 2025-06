In sella lungo il Sile con Sconfinamenti e Legambiente Treviso

In sella lungo il Sile con Sconfinamenti e Legambiente Treviso: un’avventura di tre giorni per scoprire natura, storia e amicizia. Dai 13 ai 16 anni, giovani esploratori si sono immersi in un'esperienza unica, pedalando tra risorgive e mare attraverso 11 località affascinanti. Partito ieri, il campo estivo itinerante promette emozioni e scoperta, un’occasione imperdibile per crescere e lasciarsi conquistare dalla meraviglia del territorio.

