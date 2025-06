In Sala dei Giganti il gran finale del Festival Primavera Chigiana 2025 con OPV e i giovani talenti

In sala dei Giganti si apre il sipario sul gran finale del Festival Primavera Chigiana 2025, un evento imperdibile che vede protagonisti l’Orchestra Provinciale di Vercelli e i giovani talenti emergenti. Dopo un mese ricco di emozioni tra Siena, Firenze e Padova, questa manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, celebra la passione, la musica e il talento in un crescendo di meraviglia. Non perdete il grande epilogo di un festival che fa vibrare le vette dell’eccellenza musicale italiana.

Dopo oltre un mese di intensa attività concertistica tra Siena, Firenze e Padova, si conclude con un appuntamento di grande rilievo la 5^ edizione del Festival Primavera Chigiana, promosso e organizzato dalla prestigiosa Accademia Musicale Chigiana di Siena, storica istituzione musicale fondata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

OPV con i giovani talenti della composizione internazionale! Domenica 29 giugno alla Sala dei Giganti, OPV eseguirà in prima mondiale le opere sinfoniche degli allievi del corso di Composizione della storica Accademia Chigiana di Siena tenuto dal M° Rich

