In Puglia nasce la Valutazione d' impatto sociale | Una bussola per monitorare qualità del welfare

In Puglia, nasce la valutazione d’impatto sociale: una bussola innovativa per misurare e migliorare la qualità del welfare territoriale. Il dipartimento Welfare della Regione ha inaugurato un percorso all’avanguardia, iniziando con il workshop “Impresa possibile: come misurare il suo impatto sociale sul territorio”. Questo segna un passo importante verso un sistema più trasparente e sostenibile, capace di valorizzare le risorse e le iniziative che fanno la differenza nella vita dei cittadini.

Il dipartimento Welfare della Regione Puglia ha inaugurato nella giornata di ieri, attraverso il workshop “Impresa possibile: come misurare il suo impatto sociale sul territorio”, che si è tenuto nella Sala al V Piano del palazzo assessorati della Regione Puglia, a Bari, un percorso innovativo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: puglia - impatto - sociale - welfare

Il dipartimento Welfare della Regione Puglia nei prossimi giorni attiverà tre nuove misure fondamentali, nell’ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 e del POC 2021-2027, puntando su infrastrutture sociali, innovazione comunitaria e sostegno alle fami Vai su Facebook

In Puglia nasce la Valutazione d'impatto sociale: Una bussola per monitorare qualità del welfare; Nasce in Puglia la Valutazione di impatto sociale; Impresa Possibile: in Puglia il welfare diventa motore di sviluppo e comunità.

Nasce in Puglia la Valutazione di impatto sociale - È questo l'obiettivo della Vis, la valutazione di impatto sociale, uno strumento che ha studiato l'assessorato al Welfare della Reg ... Segnala msn.com

In Puglia nasce la Valutazione d'impatto sociale: "Una bussola per monitorare qualità del welfare" - La sperimentazione parte dai progetti sostenuti dall’Avviso 'Impresa Possibile', rivolto a soggetti del Terzo Settore, imprese sociali, cooperative e reti civiche: "Un welfare che non si misura in ter ... Si legge su baritoday.it