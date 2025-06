In Premier l’anno prossimo si potranno intervistare i giocatori appena sostituiti

L’innovazione nella copertura della Premier League promette di portare il calcio italiano a un livello superiore, offrendo ai tifosi momenti emozionanti e più autentici. La possibilità di intervistare i giocatori subito dopo essere stati sostituiti, in stile statunitense, apre nuove frontiere di intrattenimento e coinvolgimento. Un’idea audace che potrebbe rivoluzionare il modo di vivere e raccontare il calcio. Ma come reagiranno i protagonisti?

Esce, magari imprecando contro l’allenatore che l’ha sostituito, e si ritrova un microfono davanti. Nella speranza di produrre nuovi contenuti virali, la copertura televisiva della Premier League per la prossima stagione includerà le interviste a bordo campo con i giocatori freschi di cambio. Una “novità in stile statunitense”, scrive il Telegraph. “ Agli operatori sarà consentito anche di entrare nel campo di gioco per riprendere da vicino le celebrazioni dei gol e sarà loro concesso l’accesso agli spogliatoi”. “In seguito alle richieste delle emittenti televisive di tenere il passo con i rivali americani, è stato raggiunto un accordo per consentire loro di seguire l’azione più da vicino che mai. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - In Premier l’anno prossimo si potranno intervistare i giocatori appena sostituiti

