In porto l' opas di Banca Ifis su Illimity chiude all' 84,09%

In un clima di grande interesse, l'OPAS di Banca Ifis su Illimity si conclude con un sorprendente 84,09% di adesioni, dimostrando la fiducia degli investitori. La giornata finale ha visto l'offerta raggiungere il massimo, confermando il forte entusiasmo verso questa operazione. Un risultato che segna un capitolo importante per entrambe le realtà e apre nuove prospettive di crescita nel panorama finanziario italiano.

Illimity, per gli analisti di Akros il titolo rischia il downgrade se l'opas di Banca Ifis non va in porto

