In Piemonte gli alpini diventano ambasciatori per la tutela dell' ambiente

Nel cuore del Piemonte, gli alpini si trasformano in autentici custodi dell’ambiente, ricevendo il riconoscimento di "Ambasciatori per la tutela del patrimonio ambientale". Un gesto che premia l’impegno e la dedizione di questa storica realtà nel preservare le bellezze naturali della regione. L’approvazione di questo emendamento, proposto dall’assessore all’Ambiente Matteo Marnati, segna un passo importante verso una collaborazione più forte tra comunità e ambiente, consolidando il loro ruolo di sentinelle verdi.

Il Piemonte premia gli alpini con il riconoscimento di "Ambasciatore per la tutela del patrimonio ambientale del Piemonte". L'emendamento, proposto dall'assessore regionale all'Ambiente Matteo Marnati, è stato approvato dal Consiglio regionale, e va ad integrare il secondo articolo della legge.

Gli alpini sono stati riconosciuti dalla Regione Piemonte "Ambasciatori per la tutela del patrimonio ambientale del Piemonte". L'emendamento, proposto dall'assessore all'Ambiente Matteo Marnati, è stato approvato dal Consiglio regionale, e va ad integrare il

