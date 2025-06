In parapendio con l' amica a 4 zampe

In un emozionante volo tra le cime dell'Alta Badia, Alex e la sua fedele cagnolina Jay condividono un'esperienza unica nel suo genere. Dopo anni di avventure con Thea, ora Jay si solleva in volo, portando con sé un tocco di innovazione e dolcezza nel mondo del parapendio. Un'avventura che dimostra come il coraggio e la passione possano superare ogni limite, regalando momenti indimenticabili tra cielo e terra.

In volo con un'amica speciale. È la storia di Alex e della sua cagnolina Jay. Insieme, sul parapendio, tra le montagne dell'Alta Badia Alex Schrott, alpinista ed esperto istruttore di parapendio, già anni fa volava con la mitica Thea, cagnolina e compagna di viaggio per oltre trenta voli. Ora c'è Jay, protagonista di una pratica molto diffusa nell'Europa del Nord e che adesso sta conquistando anche l'Italia Il volo prevede la partenza dalla cima del Piz Boè a oltre duemila e duecento metri e l'arrivo ai piedi del Sassongher, nel centro di Corvara, a poco più di quaranta chilometri da Bolzano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - In parapendio con l'amica a 4 zampe

