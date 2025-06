In palestra c' è un politico che non sbaglia un canestro

In un’inedita scena di sport e stile, il presidente della Toscana Eugenio Giani ha stupito tutti a San Giuliano Terme partecipando con entusiasmo alla riapertura della palestra di Ghezzano. Con scarpa elegante, completo raffinato, camicia e cravatta, ha dimostrato che anche in abiti formali si può essere un vero campione. L’impianto sportivo è stato così testimone di un momento di passione autentica e spirito di comunità, che ha rafforzato il suo ruolo di leader vicino ai cittadini.

Scarpa e completo elegante, camicia e cravatta, come ad ogni inaugurazione che si rispetti. Il presidente della Toscana Eugenio Giani, a San Giuliano Terme (Pisa), ha partecipato alla riapertura della palestra riqualificata di Ghezzano. E si è messo a giocare a basket, dimostrando una grande confidenza con la spalla a spicchi: canestri in sequenza per il politico, nonostante un abbigliamento poco comodo. Per l'impianto sportivo è stato effettuato un investimento da 430mila euro, di cui 346mila regionali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - In palestra c'è un politico che non sbaglia un canestro

