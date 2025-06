In occasione della Giornata Internazionale della Sordocecità 27 giugno la Fondazione Lega del Filo d' Oro porta l' attenzione su questa malattia genetica

In occasione della Giornata Internazionale della Sordocecità, il 27 giugno, la Fondazione Lega del Filo d’Oro si accende di impegno e sensibilità. Con un coinvolgente video narrato da Neri Marcoré, l’organizzazione ricorda le sfide quotidiane di chi vive senza vista e udito, invitando tutti a riflettere sull’importanza di inclusione e supporto. La Lega, punto di riferimento da oltre 60 anni in Italia, continua a portare luce su questa malattia rara.

R oma, 26 giu. (askanews) – In occasione della Giornata Internazionale della Sordocecità (27 giugno), la Fondazione Lega del Filo d'Oro ETS – Ente Filantropico porta all'attenzione del pubblico le difficoltà di chi non vede e non sente con un video firmato dalla voce di Neri Marcoré, testimonial dell'associazione. La Lega, da 60 anni punto di riferimento in Italia per la sordocecità e la pluridisabilità psicosensoriale, riaccende l'attenzione su questa disabilità unica e specifica, per dare voce alle istanze di chi non vede e non sente e delle tante famiglie che chiedono soluzioni concrete per il futuro dei propri figli, che rappresentano una fascia non trascurabile di popolazione, spesso invisibile, che rischia di essere confinata nell'isolamento imposto dalla propria disabilità a causa delle barriere e delle disuguaglianze che è costretta ad affrontare, anche nelle attività quotidiane e più importanti.

