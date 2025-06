In netto calo l' indice italiano del gas

Il mercato del gas in Italia attraversa un momento di forte calo, con l'indice Igi che il 27 giugno si attesta a 37,09 euro al MWh, rispetto ai 39 euro di un giorno prima. Questo valore, calcolato quotidianamente dal Gme, rappresenta un punto di riferimento trasparente per operatori e consumatori, offrendo uno sguardo chiaro sulle dinamiche del settore. Ma cosa ci riserva il futuro?

L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici - Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging eo per contratti di fornitura.

Il mercato del gas in Italia registra un calo significativo con l'indice Igi che il 25 giugno si attesta a 39,13 euro al MWh, rispetto ai 43,60 euro del giorno precedente.

