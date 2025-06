In mountain bike a Mazzelvetta cade lungo il percorso e poi in due si perdono nei boschi di notte

Durante un'escursione in mountain bike tra Mazzelvetta e Collestatte, due appassionati si sono trovati inaspettatamente smarriti tra i boschi di notte dopo una caduta. L'avventura si è trasformata in un salvataggio grazie all'intervento tempestivo di vigili del fuoco e soccorso alpino, dimostrando come la preparazione e il coraggio siano fondamentali per affrontare imprevisti in natura. Una storia che ricorda quanto sia importante rispettare le regole e conoscere i propri limiti.

Stavano in mountain bike percorrendo il sentiero tra Mazzelvetta e Collestatte quando lei è caduta rovinosamente a terra. Poi hanno cercato di uscire dal percorso da trekking ma si sono persi nei boschi tra Marmore e Piediluco: soccorsi e recuperati da vigili del fuoco e soccorso alpino. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: mountain - bike - mazzelvetta - percorso

Brembo entra nel mondo delle mountain bike con Specialized - Brembo e Specialized Gravity uniscono le forze per rivoluzionare il mondo delle mountain bike, portando innovazione e performance ai massimi livelli.

In val Formazza percorso transfrontaliero per mountain bike - In val Formazza percorso transfrontaliero per mountain bike Recuperata ex caserma sulle Alpi nel Vco, tra Italia e Svizzera VERBANIA , 09 ottobre 2023, 20:52 ... Lo riporta ansa.it

Taburno Bike Kids, il percorso di abilità in mountain bike dedicato ai più piccoli - Il Mattino - Torna a Dugenta il divertimento del "Taburno Bike Kids", l'evento sportivo dedicato ai bambini con età fino a 14 anni chiamanti a cimentarsi in un percorso di abilità e ... Riporta ilmattino.it