In migliaia ai funerali | Ha dato tutto alla città Un politico per la gente L’Archi Lab col suo nome

In un momento di grande commozione, la città di Ancona si è stretta intorno a Stefano Foresi, un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di tanti. La sua scomparsa ha suscitato un'ondata di emozioni, ma anche di ricordi e gratitudine per ciò che ha saputo donare. L’ultimo saluto nella chiesa dei Salesiani ha rivelato la vera bellezza collaterale: l’amore condiviso e il rispetto che ancora oggi uniscono questa comunità.

Quando si perde una persona assai cara, che ha saputo lasciare un segno nel cuore e nella vita di molte persone, per non essere sopraffatti dal peso del dolore serve guardare a quella che è la "bellezza collaterale". La bellezza che ieri, nella chiesa dei Salesiani in Corso Carlo Alberto, si è manifestata in tutta la sua grandezza nell’ ultimo saluto che Ancona ha voluto dare a Stefano Foresi, un uomo che tanto ha dato alla sua amata città e alla sua gente. Già dopo le otto la chiesa ha iniziato ad accogliere le persone, le più svariate, di ogni ceto e provenienza, giovani, anziani, extracomunitari, politici ed amministratori, rappresentanti delle forze dell’ordine, delle istituzioni cittadine e regionali, del mondo del volontariato, della protezione civile, che pian piano l’hanno riempita sino all’impossibile tanto che le persone si sono dovute fermare fuori del sagrato e riempire anche il lato di Corso Carlo Alberto chiuso al traffico per l’occasione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In migliaia ai funerali: "Ha dato tutto alla città. Un politico per la gente". L’Archi Lab col suo nome

In questa notizia si parla di: dato - città - gente - migliaia

Sei squadre hanno dato vita al torneo di rugby under 16 Città di Cesena “Memorial Sanzio Togni” - Domenica 18 maggio, allo stadio del rugby di Cesena, si è svolto il terzo torneo Under 16 “Città di Cesena Memorial Sanzio Togni”, coinvolgendo sei squadre e regalando una gara avvincente e di alto livello tecnico.

SENZA ESCLUSIONE Migliaia le persone che sono arrivate in città per prendere parte alla manifestazione organizzata da Arcigay e Palazzo dei Bruzi. Francesco Alimena: «Ci confermiamo una città all'avanguardia» Vai su Facebook

In migliaia all'ultimo saluto a Stefano Foresi: «Ha dato tutto per la città. Ancona è nella tristezza e nel pianto»; Iran, migliaia di persone in fuga da Teheran per conflitto con Israele; Addio Gabo, l’ultimo saluto al premio Nobel Garcia Marquez.