In Liguria la povertà non riguarda più solo chi perde il lavoro o chi vive in strada

In Liguria, la povertà non è più un problema confinato ai senza tetto o disoccupati: si insinua nelle case di anziani, madri sole e anche tra chi lavora duramente ma fatica a far quadrare i conti. Gli aumenti dei prezzi degli ultimi anni hanno aggravato questa realtà, rendendo difficile sperare in un futuro più sereno. È il momento di riflettere e agire per ridare dignità e speranza alle nostre comunità.

Non solo disoccupati o senza dimora. La povertà nella nostra regione è entrata nelle case delle famiglie, tra gli anziani e le madri sole e anche tra chi lavora, ma non guadagna comunque abbastanza. E complici anche i rincari registrati negli ultimi quattro anni, la condizione è oggi così. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

