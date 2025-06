In Italia la storia si ripete sempre due volte | prima come sketch comico e poi come biopic

In Italia, la storia sembra ripetersi sempre due volte: prima come sketch comico e poi come biopic. Monica Guerritore afferma di essere diventata Anna Magnani perché unica, ma questa idea solleva interrogativi più ampi sul valore dell’originalità e sulla necessità di riprodurre simboli già iconici. Personalmente, trovo divertente come le clip di Emanuela Fanelli, su RaiPlay, riescano a catturare con ironia i nostri limiti e la nostra cultura, per dimostrare che spesso, il vero racconto è nella capacità di ridere di sé stessi.

Non contesto l’inoppugnabile logica di Monica Guerritore, che a Sette dichiara di essere diventata Anna Magnani perché era unica, per quanto (è un mio limite) non riesca a capirla. Faccio un discorso più generale, che va oltre i miei dubbi da scettico blu sull’evenienza che, se un’attrice è unica, allora non c’è bisogno di riprodurla in un film sulla sua vita. Mi limito a notare che da anni rido con le clip su RaiPlay di Emanuela Fanelli che, in “Una pezza di Lundini”, interpreta Simonetta, la truccatrice della Magnani: questa finta fiction racconta “la storia di un sogno”, una donna di una famiglia umile scelta come truccatrice dall’attrice più grande di tutti i tempi (“Ma è una svolta per la tua carriera!”) che però non vuole farsi toccare le rughe, quindi la gela non appena un pennello si avvicina al viso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - In Italia la storia si ripete sempre due volte: prima come sketch comico e poi come biopic

