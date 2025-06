In Iran aumenta la repressione di chi dissente L’attivista Niknaam a Open | Temevamo la fine della guerra Sapevamo che sarebbe arrivata la vendetta

In Iran, la repressione contro i dissidenti si intensifica in un clima di tensione crescente. Dopo l'inizio del conflitto tra Israele e Iran, le autorità hanno arrestato oltre 700 persone, accusate di spionaggio e sabotaggio, colpendo attivisti e oppositori politici. Tra loro figura Hossein Ronaghi, una voce critica del regime, che durante il conflitto ha affrontato nuove sfide e minacce. La situazione resta estremamente delicata e in continua evoluzione.

A Teheran continua la repressione di ogni forma di dissenso da parte del regime. Da quando è iniziata la guerra tra Israele e Iran, le autorità della Repubblica islamica hanno arrestato più di 700 persone accusate di essere «mercenari di Tel Aviv», e di far parte di «reti di spionaggio e sabotaggio». La maggior parte sono attivisti e dissidenti politici. Tra loro c’è anche Hossein Ronaghi, voce critica del regime, che durante il conflitto ha pubblicamente chiesto il rilascio dei prigionieri politici. Da tre giorni non si hanno più sue notizie. Anche il rapper Toomaj Salehi, già simbolo delle proteste contro il regime e detenuto per quasi 800 giorni fino al suo rilascio nel 2024, è finito nuovamente nel mirino dell’intelligence del regime degli Ayatollah. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: iran - repressione - guerra - aumenta

Katz, distrutta sede intelligence, braccio repressione Iran - In un colpo deciso, il ministro della Difesa israeliano, Katz, annuncia la distruzione della principale sede della sicurezza interna del regime iraniano, simbolo del braccio repressivo degli ayatollah.

23 Giugno - Ore 18.30 - Consolato statunitense (Milano) FERMIAMO LA GUERRA IN MEDIO ORIENTE USA E ISRAELE PERICOLO PER IL MONDO Questa notte gli Stati Uniti sono entrati direttamente nella guerra di Israele contro l'Iran bombardando i siti nu Vai su Facebook

In Iran aumenta la repressione di chi dissente. L'attivista Niknaam a : «Temevamo la fine della guerra. Sapevamo che sarebbe arrivata la vendetta; Dopo la guerra l'Iran schiaccia ancor di più i dissidenti; Con la guerra, in Iran è aumentata la repressione.

Dopo la guerra l'Iran schiaccia ancor di più i dissidenti - Una delle conseguenze della guerra tra Israele e Iran è l'aumento della repressione del regime degli ayatollah. Scrive msn.com

Con la guerra, in Iran è aumentata la repressione - Più di 700 persone sono state arrestate negli ultimi giorni e ci sono anche state alcune impiccagioni, perché il regime temeva per la sua stabilità ... Come scrive ilpost.it