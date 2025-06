In Giappone è stata eseguita la condanna a morte di Takahiro Shiraishi il killer di Twitter

In un caso che ha sconvolto il Giappone e il mondo intero, Takahiro Shiraishi, noto come il “killer di Twitter”, è stato giustiziato per impiccagione. L'uomo, responsabile di aver ucciso e smembrato nove vittime, aveva sfruttato i social per avvicinare e ingannare le sue vittime vulnerabili. Questa triste vicenda mette in luce i pericoli nascosti nel mondo digitale e l'importanza di vigilare sulla sicurezza online.

Oggi, venerdì 27 giugno, in Giappone è stata eseguita la condanna a morte per impiccagione di Takahiro Shiraishi. L’uomo aveva ucciso e fatto a pezzi nove persone; aveva avvicinato una di loro in un parco, e le altre otto tramite i social network. Ilsuo modus operandi gli era valso il soprannome di “killer di Twitter”. Tra agosto e ottobre del 2017, Shiraishi ha contattato alcuni utenti che avevano condiviso sul web pensieri suicidi, attirandoli nel proprio appartamento a Zama, non molto lontano da Tokyo, offrendosi di aiutarli a morire. Il suo caso ha costretto Twitter a rivedere le sue regole d’utilizzo, vietando agli iscritti di «promuovere o incoraggiare il suicidio o l’autolesionismo». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - In Giappone è stata eseguita la condanna a morte di Takahiro Shiraishi, il “killer di Twitter”

In questa notizia si parla di: shiraishi - giappone - stata - eseguita

Giappone, condanna a morte per il “killer di twitter” Takahiro Shiraishi, uccise 9 persone adescate sui social, prima esecuzione dal 2022 - Il Giappone ha condannato a morte Takahiro Shiraishi, il killer di Twitter responsabile di aver ucciso nove persone adescate sui social.

ULTIM'ORA Giappone, eseguita prima condanna a morte dal 2022 In Giappone è stata eseguita oggi la condanna a morte di Takahiro Shiraishi, noto come il “killer di Twitter”, per l’omicidio di nove persone tra agosto e ottobre 2017 Vai su X

È stata eseguita oggi una condanna a morte per impiccagione in Giappone. Si è trattato della prima esecuzione dall'introduzione della legge nel luglio 2022. Il detenuto giustiziato è Takahiro Shiraishi, 34 anni, condannato alla fine del 2020 per l'omicidio di no Vai su Facebook

Giappone, eseguita condanna a morte per il killer di Twitter; Il Giappone ha eseguito la condanna a morte del cosiddetto “killer di Twitter”; Giappone, eseguita condanna a morte del 'killer di Twitter'.

Giappone, eseguita la condanna a morte del "killer di Twitter": uccise 9 persone adescate sui social - Shiraishi è stato incriminato per molteplici capi d'accusa, tra cui omicidio, rapina e violenza sessuale ... Scrive msn.com

Giappone, eseguita la condanna a morte del “killer di Twitter”. Nel Paese è la prima dal 2022 - Colpevole anche di violenza sessuale, uccise otto donne e un uomo ... Segnala msn.com