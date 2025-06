In due anni avrebbe fatto sparire 55mila euro dal conto di un’anziana | amministratrice condannata

Una vicenda che solleva gravi dubbi sulla tutela delle persone più fragili: una pensionata di 82 anni ha visto sparire 55mila euro dal suo conto in soli due anni. L’amministratrice di sostegno, condannata per peculato e falso, ora dovrà affrontare la giustizia. Un caso che mette in luce l’importanza di controlli rigorosi e di un’assistenza sempre più attenta per difendere i diritti degli anziani.

Colverde (Como) – Prestazioni assistenziali continue, non meglio specificate, per un totale di 55mila euro spariti in un paio d’anni dal conto corrente di una pensionata. Il cui amministratore di sostegno, Rosangela Baserga, 65 anni, è stata ora condannata a due anni di reclusione per peculato e falso, pena sospesa subordinata allo svolgimento di un anno di lavori di pubblica utilità. A portarla davanti al Gup di Como, dove è stata processata con rito abbreviato, è stato il sostituto procuratore Antonia Pavan, che aveva ricevuto la denuncia presentata dai parenti dopo la morte della pensionata, ricoverata in una casa di riposo di Como. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In due anni avrebbe fatto sparire 55mila euro dal conto di un’anziana: amministratrice condannata

