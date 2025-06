In difesa di agricoltura e pesca | via al convegno con De Carlo e Nocco

Un evento imperdibile per mettere al centro dell’attenzione le sfide e le opportunità del settore primario. Fasano si prepara ad accendere i riflettori su agricoltura e pesca, con interventi di esperti come De Carlo e Nocco, pronti a tracciare un futuro sostenibile e innovativo. La giornata promette dialogo, confronto e proposte concrete: un passo deciso per difendere e valorizzare il nostro patrimonio rurale e marittimo.

FASANO - Si accendono i riflettori sul futuro dell'agricoltura e della pesca. Sabato 28 giugno, a partire dalle ore 11:30, la città di Fasano ospiterà un convegno dal titolo "In difesa di agricoltura e pesca", che vedrà la partecipazione del senatore Luca De Carlo, presidente della commissione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Politica, Fratelli d'Italia organizza un incontro su pesca e agricoltura - Venerdì 13 giugno alle 20.30, il bar caffetteria Ragno di Comacchio si trasforma in un palcoscenico di confronto e proposta con Fratelli d’Italia, dedicato a pesca e agricoltura.

