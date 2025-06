In cielo in mare e in terra l' impegno della Finanza contro i fenomeni illeciti

In cielo, in mare e sulla terra, la Guardia di Finanza si impegna senza sosta contro ogni forma di illiceità, proteggendo l’Italia e i suoi cittadini. Con orgoglio, il colonnello Emilio Fiora, comandante provinciale di Brindisi, sottolinea il ruolo cruciale di questa forza nel garantire sicurezza e legalità. In occasione del 251° anniversario, si rinnova l’impegno a difendere valori fondamentali e a rafforzare il tessuto democratico del nostro Paese.

La Guardia di Finanza svolge un ruolo cruciale nella salvaguardia della sicurezza economico-finanziaria dell'Italia e dei suoi cittadini. Lo rimarca il comandante provinciale della guardia di finanza di Brindisi, colonnello Emilio Fiora, in occasione del 251esimo anniversario dalla fondazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: finanza - cielo - mare - terra

Ebbene sì! “Matrimonio, che dell’amore non è la tomba ma la via maestra, perché sempre l’immortale è nel mortale, l’eterno nel tempo, il cielo nella terra, la trascendenza nella storia, la sabbia nella clessidra, l’acqua nella sorgente, la terraferma nel mare.” Ph Vai su Facebook

Atr 72, l'aereo invisibile della Guardia di finanza: così corrieri di droga e scafisti vengono intercettati ne; L'elicottero AB-412 compie il suo ultimo viaggio nei cieli pugliesi: Ruolo cruciale nella lotta al contrabbando; «Terra, Mare, Aria: protetti e sicuri», Liceo «Cafiero» di Barletta vince concorso della GdF.

Rocambolesca fuga in mare e via terra: 2 fermati - Il Resto del Carlino - Rocambolesca fuga in mare e via terra: 2 fermati Un sangiorgese e un kosovaro, assieme a un terzo uomo non ancora rintracciato, sono stati fermati dalla Guardia di Finanza con la collaborazione ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Controlli via cielo, terra, mare La Maremma passata al setaccio - È il dispiegamento delle forze della Guardia di finanza che sotto il coordinamento e ... Secondo lanazione.it