In casa bianconera è ufficiale la conferma dell’esterno americano decisivo nei playoff scudetto Ancora Taylor | Mai più felice di così Baldasso pista calda spunta Totè

In casa Virtus Bologna si respira entusiasmo e fermento: dopo il rinnovo di Brandon Taylor, il club conferma la fiducia nel suo esterno americano, protagonista decisivo nei playoff scudetto. La squadra punta a mantenere la continuità , ma non mancano le novità , come l’eventuale inserimento di Totò in una pista calda. È un momento cruciale di mercato, in cui ogni mossa potrebbe portare alla conquista di nuovi traguardi.

Nel segno della continuità , ma anche delle novità . Sono giorni intensi e importanti di mercato per la Virtus, con il direttore generale Paolo Ronci che dopo aver messo a segno il colpo Luca Vildoza ha rinnovato il contratto anche di Brandon Taylor. L'arrivo del folletto americano ha cambiato le sorti della stagione bianconere, permettendo a Dusko Ivanovic di sgravare del ruolo di portatore di palla Daniel Hackett decisivo per i punti e per le straordinarie difese sulle principali punte offensive avversarie. La conferma di Taylor, contratto di 1 anno con opzione sul secondo, allunga le rotazioni degli esterni bianconeri e consolida, anche se con partenze eccellenti, il gruppo che ha vinto lo scudetto.

