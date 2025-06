In Campania ondate di calore | temperature al di sopra delle medie stagionali

In Campania, le ondate di calore stanno mettendo alla prova la resistenza di tutti: temperature ben oltre le medie stagionali e un’umidità crescente aumentano i rischi per la salute. Il Centro Funzionale della Protezione Civile ha già emesso un avviso di criticità valido fino a lunedì 30 giugno, invitando a massima attenzione. Prepariamoci a vivere questi giorni con consapevolezza e prudenza, perché la tutela della nostra salute viene prima di tutto.

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha emanato un avviso di criticità per "Ondate di calore" valido dalle 8 di domani mattina alle 14 di lunedì 30 giugno. Si prevedono temperature che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 6-7°C e saranno associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 50-60%. Si raccomanda di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all'esterno e di limitare gli spostamenti con l'auto.

