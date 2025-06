IN – Calligaris Inter verso una scelta! Futuro è ora

Alessandro Calligaris, talento emergente dell’Inter Primavera, ha brillato nell’ultima stagione conquistando lo scudetto e dimostrando tutta la sua crescita. La sua performance decisiva ai calci di rigore ne sottolinea le qualità e il potenziale per un futuro promettente. La redazione di Inter-News ha raccolto aggiornamenti esclusivi sul suo percorso, lasciando intendere che il prossimo capitolo della sua carriera potrebbe essere all’insegna di una scelta cruciale: restare in nerazzurro o esplorare nuove opportunità.

Alessandro Calligaris si è disimpegnato in maniera ottimale nell’ultima stagione disputata all’Inter Primavera, con lo scudetto finale a rappresentare la degna conclusione dell’annata. La redazione di Inter-News ha raccolto informazioni importanti sul suo futuro. LA SITUAZIONE – Alessandro Calligaris è uno dei profili più interessanti della cantera dell’Inter. Il portiere nerazzurro, decisivo ai calci di rigore nella semifinale dei playoff scudetto contro il Sassuolo – cui è seguita la vittoria in finale sulla Fiorentina per 3-0 – rappresenta dunque una figura su cui i meneghini puntano con convinzione per il futuro. 🔗 Leggi su Inter-news.it