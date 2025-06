In auto con fucile di precisione Trovate munizioni e coltelli Arrestato un quarantenne

in auto con un fucile di precisione, munizioni e coltelli, un quarantenne è stato arrestato dopo essere stato fermato per un semplice controllo. Quello che inizialmente sembrava un episodio di routine si è rivelato invece un grave pericolo, portando alla scoperta di un vero arsenale clandestino. La vicenda ha suscitato scalpore nella comunità di Sansepolcro, dove le forze dell'ordine hanno agito tempestivamente per garantire la sicurezza pubblica.

Fermato per un semplice controllo, viene pizzicato senza l'assicurazione del veicolo, ma è nulla rispetto a quello che salterà fuori di lì a poco e che ha portato all'arresto di un uomo sulla quarantina residente nel vicino Comune umbro di Citerna. È successo intorno alla mezzanotte fra martedì e mercoledì in via Santa Croce, strada del rione di Porta Fiorentina a Sansepolcro che è una delle traverse di viale Vittorio Veneto; in quel momento, una pattuglia dei carabinieri della locale Compagnia è impegnata in un normale servizio notturno territoriale e a un certo punto i militari dell'Arma notano un'automobile che si sta aggirando in zona destando qualche sospetto, rivelatosi poi fondato.

