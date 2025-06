In auto con cinque cuccioli di border-collie | due denunciati

In un episodio che ha scosso la comunità, due uomini sono stati denunciati per traffico illecito di animali dopo un controllo di routine. Durante il fermo, scoperti cinque cuccioli di border collie a bordo di un’auto, mettendo in luce un inquietante giro illecito. La vicenda evidenzia l’importanza dei controlli e della tutela degli animali, sottolineando come ogni azione possa fare la differenza nel contrastare il traffico clandestino.

Due persone, di 45 e 23 anni, sono state denunciate per traffico illecito di animali. Ieri pomeriggio, durante lo svolgimento di un posto di controllo, i poliziotti della Volante del commissariato di Villa San Giovanni hanno fermato un’autovettura con a bordo i due uomini, originari. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

