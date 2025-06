In Austria Norris show in FP2 davanti a Piastri e Verstappen Hamilton investigato

In Austria, il Circus riparte con sorprese: Norris domina in FP2 davanti a Piastri e Verstappen, mentre Hamilton è sotto investigazione. Le McLaren riscuotono grande interesse, con Lando che si riprende dopo aver saltato le FP1. Buon passo gara per Leclerc, mentre Hamilton, 10°, rischia di una penalizzazione per un possibile impedimento su Antonelli. La sfida si fa sempre più avvincente!

Riecco le McLaren: Lando domina dopo aver saltato le FP1. Buon passo gara per Leclerc. Il britannico della Ferrari chiude 10°, ma è chiamato dai commissari per un possibile impeding su Antonelli.

