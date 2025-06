In arrivo un week end rovente con temperature fino a 40 gradi

Preparatevi a vivere un weekend rovente, il più caldo dell’anno fino ad ora, con temperature che sfiorano i 40°C. L’anticiclone africano ha portato un’ondata di calore intensa da Sud a Nord, coinvolgendo città come Taranto, Agrigento e Firenze. È il momento di mettere in sicurezza la vostra estate: ecco tutto quello che dovete sapere per affrontare al meglio questa ondata di caldo record.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ in arrivo il weekend più caldo dell’anno, fino a questo momento. Per effetto dell’anticiclone africano, da Sud a Nord le temperature raggiungeranno i 37-40°C. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma l’aumento delle temperature: da Taranto con 40°C fino a Parma con 37°C. Le città più calde durante il weekend saranno, con 40°C, Taranto; 39°C Agrigento, Firenze, Oristano, Pistoia, Prato, Siracusa e Terni; 38°C Foggia, Frosinone, Grosseto, Matera, Ragusa e Roma; 37°C Arezzo, Caserta, Cremona, Crotone, Fermo, Livorno, Lucca, Parma, Piacenza e Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - In arrivo un week end rovente con temperature fino a 40 gradi

In questa notizia si parla di: temperature - arrivo - week - rovente

Meteo, maltempo in arrivo sull'Italia: temporali su Calabria e Sicilia. Crollo delle temperature - Nei prossimi giorni, l'Italia sarà colpita da un intenso maltempo, con temporali previsti su Calabria e Sicilia e un significativo crollo delle temperature.

Bolla di aria rovente in arrivo dal Sahara, nel week-end escalation del caldo africano in Calabria https://quicosenza.it/news/calabria/bolla-di-aria-rovente-in-arrivo-dal-sahara-nel-week-end-escalation-del-caldo-africano-in-calabria… via @quicosenza Vai su X

VERSO UN GIUGNO DA RECORD. CULMINE DEL CALDO AD INIZIO PROSSIMA SETTIMANA Le temperature di oggi 26 giugno nel Folignate sono state di circa 4-5 gradi superiori alle medie del periodo 1994/2016. L'intero mese si appresta a terminare con Vai su Facebook

In arrivo un week end rovente con temperature fino a 40 gradi; Clima rovente sull'Italia, ecco le temperature che si toccheranno; Meteo verso il weekend più caldo dell’Estate, 40°C attesi in queste Regioni.

In arrivo un week end rovente con temperature fino a 40 gradi - Per effetto dell'anticiclone africano, da Sud a Nord le temperature raggiungeranno i 37- Lo riporta ansa.it

Caldo record, ecco il weekend più rovente dell'anno: le previsioni meteo - Responsabile è l'anticiclone africano Pluto che, da Sud a Nord, porterà temperature anche ... Da msn.com