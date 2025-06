In arrivo il picco dell' ondata di caldo anche nel Pescarese | bollino rosso anche per domenica

Preparatevi a vivere un weekend da record nel Pescarese: l'ondata di caldo africano si intensifica, portando Pescara sotto il bollino rosso anche questa domenica. Con temperature torride e umidità alle stelle, è fondamentale conoscere i rischi e adottare le giuste precauzioni per affrontare al meglio questa emergenza climatica. Rimanete con noi per scoprire come proteggervi e restare aggiornati sul fronte del benessere estivo.

Pescara sarĂ da bollino rosso per il caldo almeno fino a domenica 29 giugno. Il ministero della Salute ha aggiornato i bollettini relativi all'ondata di caldo africano che da qualche giorno sta interessando praticamente tutto il nostro Paese, con temperature record e altissimi tassi d''umiditĂ . 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: caldo - ondata - bollino - rosso

Cina: adotta diverse misure in risposta a ondata di caldo torrido - La Cina fronteggia un’onda di caldo torrido che sta colpendo il nord del paese, con autorità impegnate a garantire l’approvvigionamento idrico e la sicurezza alimentare.

Ondata di caldo record: nel weekend 18 cittĂ da 'bollino rosso' Vai su X

Un’ondata di caldo estremo sta investendo l’Italia. La causa è l’anticiclone africano Pluto, che porterà temperature fino a 40-42°C per almeno dieci giorni. Secondo i bollettini del Ministero della Salute sono sei le città in bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia Vai su Facebook

Caldo africano, oggi bollino rosso per tredici cittĂ ; Meteo, domani ondata di caldo: bollino rosso in 6 cittĂ e arancione in 12; Previsioni meteo sul caldo africano, bollino rosso in diverse cittĂ : temperature fino a 40 gradi.

Caldo estremo sull’Italia, domenica 21 città con il “bollino rosso” - (askanews) – Arriva il picco dell’ondata di calore che sta colpendo l’Italia in questo periodo. Lo riporta askanews.it

Caldo estremo, sabato 18 città da bollino rosso. Massima attenzione a idratazione e sintomi - I medici avvertono: rischio colpi di calore e disidratazione, attenzione a anziani, bambini e lavoratori esposti. Da doctor33.it