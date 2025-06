In arrivo a Ostuni il primo centro del riuso grazie al progetto Reuseful

In arrivo a Ostuni il primo centro del riuso, un progetto innovativo che trasforma la gestione dei materiali e promuove la sostenibilità. Grazie al finanziamento europeo ottenuto dal Comune di Ostuni con il progetto Reuseful, si dà il via a un’iniziativa che rivoluzionerà il modo in cui pensiamo allo spreco e al riciclo. Un passo concreto verso un futuro più verde e responsabile, perché insieme possiamo fare la differenza.

OSTUNI - Il Comune di Ostuni è risultato vincitore di un importante finanziamento europeo nell’ambito del Programma Interreg IPASouth Adriatic 2021-2027, grazie al progetto Reuseful - Promotingwastereduction with reuse centres in the South Adriaticarea, che ha l’obiettivo di ridurre la produzione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

