In anteprima il video Non Ne Posso Più di Carlo Pontevolpe

Scopri in anteprima il videoclip di "Non Ne Posso Più" di Carlo Pontevolpe, un brano che ironicamente trasforma le piccole frustrazioni quotidiane in un inno pop irresistibile. Ambientato nella suggestiva Biblioteca degli Alberi di Milano, il video cattura l’essenza di un mondo frenetico e surreale, con Carlo che balla in modo impacciato tra ballerine vivaci. Preparati a lasciarti coinvolgere da questa performance originale e divertente, pronta a conquistare il tuo ritmo.

Milano, 27 giu. (askanews) - , il brano è una sorta di manifesto ironico sulle piccole frustrazioni quotidiane, trasformate in un inno pop autoironico e ballabile. Il videoclip girato nella Biblioteca degli Alberi a Milano amplifica questo tono surreale e divertito: Carlo canta e balla in modo volutamente impacciato, circondato da ballerine che rappresentano un mondo frenetico e fuori misura rispetto a lui. Il contrasto è cercato e gioca tutto sull'effetto "nonsense", che riflette perfettamente lo spirito della canzone. C'è chi si alza con il piede storto, chi incolpa la sveglia, il traffico o l'algoritmo di Facebook.

