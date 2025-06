In 500 alla cena sulla Terrazza Mascagni promossa da Confcommercio Livorno

Un appuntamento imperdibile e attesissimo: la cena sulla Terrazza Mascagni promossa da Confcommercio Livorno ha registrato il tutto esaurito in pochi giorni, con 500 partecipanti pronti a vivere una serata speciale. Un vero trionfo che testimonia l’entusiasmo e l’impegno del mondo imprenditoriale e della comunità locale, oggi protagonisti di un evento indimenticabile sotto il cielo di Livorno. Tra le eccellenze e le emozioni, si preannuncia una serata all’insegna di convivialità e collaborazione.

LIVORNO – Un evento da tutto esaurito la cena sulla Terrazza Mascagni promossa da Confcommercio Livorno: i posti disponibili sono andati esauriti in pochissimi giorni e si conferma la partecipazione di 500 persone. Un successo che premia l’impegno della struttura provinciale guidata dalla presidente Francesca Marcucci e dal direttore Federico Pieragnoli, che faranno gli onori di casa accogliendo istituzioni, imprenditori e cittadini. Tra gli ospiti istituzionali saranno presenti il sindaco di Livorno Luca Salvetti e l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo, la deputata Chiara Tenerini, il consigliere regionale Gianni Anselmi, il presidente e al direttore di Confcommercio Toscana Aldo Cursano e Franco Marinoni, il presidente e il direttore della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda e Pierluigi Giuntoli, il direttore della Fondazione Caritas Livorno Guido De Nicolais e a Claudia Pelli di Toscana Promozione Turistica. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

