In 10 anni l’1% più ricco al mondo ha accumulato 22 volte più soldi di quelli necessari per eliminare la povertà

In un mondo dove pochi detengono ricchezze incredibili, la disparità economica si fa sempre più evidente. In 10 anni, l'1% più ricco ha aumentato la propria ricchezza di oltre 33.900 miliardi di dollari, una cifra astronomica che potrebbe eliminare la povertà globale molte volte. Ricchezze così vaste ci sfidano a riflettere: è possibile ridistribuire le risorse in modo più equo per costruire un futuro più giusto? La risposta dipende dalle scelte di tutti noi.

Nell’ultimo decennio la ricchezza dell’ 1% delle persone più facoltose al mondo è aumentata, in termini reali, di oltre 33.900 miliardi di dollari. Una somma 22 volte superiore alle risorse necessarie per porre fine alla povertà. Ridistribuendo solo una parte della cifra, infatti, si potrebbe riportare sopra gli 8,30 dollari al giorno la parte della popolazione mondiale che vive oggi sotto la soglia di povertà. A rivelarlo è uno studio di Oxfam, pubblicato in occasione della Conferenza internazionale sul finanziamento per lo Sviluppo che si svolgerà a Siviglia dal 30 giugno e vedrà la partecipazione di oltre 190 Paesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In 10 anni l’1% più ricco al mondo ha accumulato 22 volte più soldi di quelli necessari per eliminare la povertà

