Impressionante grandinata in Tirolo le strade sono fiumi bianchi | chicchi grandi fino a 5 centimetri

Un fenomeno meteorologico di incredibile potenza ha colpito il Tirolo, trasformando le strade in fiumi bianchi di chicchi di grandine grandi fino a 5 centimetri. Le immagini sono sorprendenti e inquietanti, mentre i vigili del fuoco lottano contro i danni e gli alberi abbattuti. La natura ci ricorda la sua forza, lasciando dietro di sé uno spettacolo impressionante e un'eco di vulnerabilità.

Intensa grandinata in Tirolo, in particolare nel Comune di F√ľgen e nella zona di Kitzb√ľhel. Il fronte temporalesco ha causato numerosi danni, specialmente alle auto, e ha abbattuto diversi alberi. Impegnati i vigili del fuoco locali. La grandine, a terra, ha formato uno strato spesso diversi centimetri, perci√≤ si sono resi necessari addirittura gli escavatori. Video X L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it ¬© Ilfattoquotidiano.it - Impressionante grandinata in Tirolo, le strade sono fiumi bianchi: chicchi grandi fino a 5 centimetri

