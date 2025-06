Imprese e startup da oggi hanno un alleato in più | online il Portale Agevolazioni della Camera di Commercio Irpinia-Sannio

Imprese e startup now have a powerful ally online: the new Portale Agevolazioni della Camera di Commercio Irpinia Sannio. Questo strumento digitale gratuito semplifica e guida imprenditori e aspiranti imprenditori nel mondo delle agevolazioni finanziarie, aprendo nuove opportunità di crescita e innovazione. Un passo importante verso un futuro più accessibile e competitivo, perché restare al passo con il cambiamento è il primo segreto del successo.

La Camera di Commercio Irpinia Sannio ha presentato ieri il nuovo Portale Agevolazioni, uno strumento digitale gratuito pensato per offrire a imprese, startup e aspiranti imprenditori un accesso semplice e guidato al vasto mondo delle misure di finanza agevolata. Il servizio, già attivo, è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: imprese - startup - portale - agevolazioni

Call for Startup offre un supporto alle imprese del futuro - Nel cuore delle storiche Officine Olivetti, un’icona dell'industria italiana, nasce una nuova opportunità : Call for Startup! Un’iniziativa che non solo sostiene le imprese del futuro, ma crea un legame tra passato e innovazione.

Convegno - Microcredito. Opportunità e agevolazioni per le imprese startup e PMI innovative Venerdì dalle 15 al President Hotel Vai su Facebook

Startup innovative; Smart&Start Italia; Incentivi e iniziative per Startup e Pmi innovative.

Il “Portale agevolazioni“. Un aiuto alle imprese sull’uso delle risorse del Pnrr - MSN - Dopo il saluto del segretario generale Marco Bonat, si passerà alla presentazione del portale, aperto a imprese (anche startup) e aspiranti imprenditori. Da msn.com

Il “Portale agevolazioni“. Un aiuto alle imprese sull’uso delle risorse del Pnrr - Il Giorno - Un aiuto alle imprese sull’uso delle risorse del Pnrr La piattaforma digitale della Camera di commercio ... Lo riporta ilgiorno.it