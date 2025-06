Imprenditori cattolici in assemblea a Caivano Brancaccio | Portiamo nelle periferie speranza e concretezza

rafforzamento del tessuto sociale e alla speranza di un nuovo inizio. In questa cornice, imprenditori cattolici si riuniscono per condividere idee, valori e strategie concrete, dimostrando che l’impegno responsabile può fare la differenza. È qui, tra le sfide di Caivano e Brancaccio, che nasce una visione di rinascita autentica, fatta di solidarietà, etica e sostenibilità, per costruire un futuro migliore per tutti.

In un momento storico in cui l’impresa responsabile è chiamata a rispondere non solo alle sfide economiche ma anche a quelle sociali e ambientali, l’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (Ucid) ha scelto di tenere la propria Assemblea Nazionale a Caivano, simbolo di difficoltà ma anche di rinascita possibile. Una scelta non casuale, ma profondamente voluta: stare fisicamente e idealmente nei luoghi dove l’impresa può e deve contribuire al riscatto sociale, accanto alle istituzioni e alla comunità civile. Il programma prevede il 29 giugno, a partire dalle ore 9, l’Assemblea Ucid Nazionale, seguita alle 10 dall’apertura dei lavori pubblici, introdotti dai saluti di don Maurizio Patriciello, figura simbolo dell’impegno per la legalità e la dignità nella Terra dei Fuochi, che accoglierà l’associazione “a casa sua”, nella comunità di Caivano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

