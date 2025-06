Imprenditore spara ai rapinatori | un morto e un corpo nascosto in un dirupo!

Una notte di terrore nel cuore del Cilento: un imprenditore spara ai rapinatori, lasciando un bilancio tragico e un mistero avvolto nel silenzio delle campagne di Foria di Centola. La vicenda scuote la tranquillità locale e apre le porte a domande cruciali sulla legittima difesa e sulla giustizia. Scopri tutti i dettagli di questa drammatica storia che sta facendo discutere l'intera comunità.

Tensione alle stelle nel Cilento: un colpo di fucile, un cadavere in un dirupo e la verità sconvolgente svelata ai carabinieri. Leggi tutti i dettagli. Nelle campagne di Foria di Centola, nel cuore del Cilento, la tensione si taglia ancora con il coltello. Un imprenditore sessantenne ha aperto il fuoco contro tre rapinatori entrati di notte in casa sua. Uno di loro, albanese di 25 anni, non ce l’ha fatta. Per giorni i carabinieri hanno battuto palmo a palmo la zona. Hanno usato cani molecolari, un elicottero, ogni risorsa possibile. E alla fine il corpo è saltato fuori. Era in un dirupo, nascosto sotto dei teli, a San Severino di Centola. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Imprenditore spara ai rapinatori: un morto e un corpo nascosto in un dirupo!

In questa notizia si parla di: dirupo - imprenditore - spara - rapinatori

