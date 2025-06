Imprenditore sorprende un ladro in casa e lo uccide Stefano Bandecchi | Merita una medaglia

Un episodio drammatico scuote la tranquilla provincia di Salerno: un imprenditore, inaspettatamente, si trova a dover fronteggiare un ladro in casa e, nel confronto, si vede costretto a uccidere Rivaldo Rusi, 26enne albanese. La vicenda solleva molte domande e divisioni, mentre l’autopsia chiarirà le reali cause del decesso. Un fatto che mette in luce il delicato equilibrio tra diritto alla sicurezza e rispetto della vita umana, lasciando aperti numerosi interrogativi.

Sarà l’autopsia a far luce sulle cause del decesso di Rivaldo Rusi, 26enne di origine albanese ma residente a Sant’Andrea del Pizzone, ucciso durante un furto nella villetta di un imprenditore a Centola, in provincia di Salerno. Disposta l’autopsia Nella notte di domenica, Rusi era insieme. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

