Imprenditore lecchese furbetto del Superbonus | scatta il sequestro preventivo per 4 milioni di euro

Un imprenditore lecchese noto per aver manipolato il superbonus si trova ora sotto sequestro preventivo di oltre 4 milioni di euro. Le indagini delle finanze hanno smascherato un giro di frodi e fatture false che mettono in luce un sistema illecito nel settore edile. Questa operazione rappresenta un duro colpo alle pratiche fraudolente, ribadendo l’impegno delle autorità per tutelare il patrimonio pubblico e la legalità nel territorio.

Cernusco Lombardone (Lecco) – I finanzieri della compagnia di Cernusco Lombardon e hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di ben i, per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro, nei confronti di due societĂ , con sede nella provincia lecchese, operanti nel settore edile, nonchĂ© del loro amministratore, quale profitto dei reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio. Il provvedimento – emesso dal gip del Tribunale di Lecco, su richiesta della locale Procura della Repubblica - trae origine da due verifiche fiscali eseguite nei confronti delle predette societĂ , entrambe amministrate dallo stesso rappresentante legale, e delle correlate indagini di polizia giudiziaria, che hanno consentito di delineare l’esistenza di un “ circuito fraudolento” funzionale alla creazione, circolazione, monetizzazione eo utilizzo in compensazione di crediti d’imposta inesistenti in materia edilizia ed energetica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Imprenditore lecchese furbetto del Superbonus: scatta il sequestro preventivo per 4 milioni di euro

