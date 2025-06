Imperturbabile Marc Marquez | prima la brutta caduta poi si rialza e piazza il miglior tempo

L'incredibile resilienza di Marc Marquez si è manifestata ancora una volta ad Assen, dove, dopo una brutta caduta alla curva 15, l'imperturbabile campione si è rialzato con determinazione. Nonostante il rischio e la paura, ha ritrovato la forza per rientrare in pista, sorprendendo tutti con il miglior tempo. Un esempio di coraggio e tenacia che incarna lo spirito di chi non si arrende mai.

Lo spagnolo finisce disarcionato dalla sua Ducati alla curva 15 del circuito di Assen: dopo una breve sosta ai box, rientra poi in pista e chiude davanti a tutti la sessione.

FP1, Marc Marquez cade poi batte tutti! È suo il miglior tempo nelle prime libere davanti a Viñales e Bezzecchi. Quarto posto per Pecco Bagnaia - Nonostante una caduta nei primissimi minuti d'azione e un lieve problema al braccio sinistro, Marc Marquez brilla nella prima sessione di prove ... Riporta eurosport.it

FP1: Marc Marquez subito a terra, lieve problema al braccio sinistro per una compressione del nervo mediano - La prima sessione di prove libere sul circuito olandese si apre con una caduta di Marc Marquez dopo meno di 10' di azione. Scrive eurosport.it