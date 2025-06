Impallomeni analizza | Bonny? 25 milioni mi sembrano troppi

Stefano Impallomeni, noto giornalista ed ex calciatore, non ha nascosto il suo scetticismo riguardo al trasferimento di Bonny per 25 milioni di euro, definendolo forse eccessivo. Durante la puntata di Maracanà su TMW Radio, ha analizzato le strategie offensive dell’Inter in vista della nuova stagione, mettendo in discussione i costi e le potenzialità di questa operazione. Le sue parole invitano a riflettere sul valore reale dei talenti emergenti nel calcio moderno.

Impallomeni, il giornalista ed ex calciatore ha affrontato la tematica dell’attacco dell’Inter in vista della prossima stagione: le sue parole. Durante una recente puntata di Maracanà su TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha affrontato la tematica dell’attacco dell’ Inter in vista della prossima stagione. Impallomeni ha condiviso le sue considerazioni sulle scelte offensive della squadra nerazzurra, esprimendo una netta preferenza per il giovane attaccante Hojlund rispetto al possibile acquisto di Bonny. Secondo l’opinione di Impallomeni, l’acquisto di Bonny dal Parma per 25 milioni di euro rappresenterebbe un investimento eccessivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Impallomeni analizza: «Bonny? 25 milioni mi sembrano troppi»

