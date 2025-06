Immigrazione | 4 espulsioni in pochi giorni a Salerno il bilancio della Questura

Negli ultimi giorni, Salerno ha visto un netto incremento delle espulsioni, con quattro operazioni in pochi giorni che testimoniano l’efficace impegno delle forze dell’ordine. La Questura ha intensificato le attività amministrative dell’Ufficio Immigrazione, garantendo il rispetto delle normative e migliorando i tempi di gestione delle pratiche. Un segnale chiaro che la sicurezza e la legalità restano priorità assolute nel territorio.

Rafforzate le attività amministrative che quotidianamente svolge l’Ufficio Immigrazione per attestare il rispetto della normativa prevista per la regolarizzazione delle posizioni sugli stranieri sul territorio nazionale, con risvolti positivi sui tempi di attesa nell’ambito della procedura volta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

