Imborgia | Lucca ha grandi qualità ma non credo

Antonino Imborgia, ex agente di Lorenzo Lucca, mette in dubbio le grandi qualità del talento lucchese, alimentando il dibattito sul suo reale valore. Durante “Salite sulla giostra”, ha sottolineato come le differenze di prezzo siano influenzate dall’esperienza e dal livello competitivo, lasciando aperta la domanda: può davvero confermare il suo potenziale ad alti livelli? La risposta, forse, dipende dalla sua capacità di dimostrare tutto il suo valore sul campo.

A Stile TV, nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra", è intervenuto Antonino Imborgia, ex agente di Lorenzo Lucca. Queste le sue parole: "Non credo che il Napoli prenda Nunez e Lucca, uno esclude l'altro. La differenza di prezzo è data dalla carriera ed il livello del campionato in cui giocano i calciatori, ma le caratteristiche di Lucca che sono da confermare ad una certo livello, sono globali. Può essere impiegato con, in alternativa, a campo aperto è più adatto e poi non credo che una squadra possa giocare sempre con il dominio nella metà campo. Lucca ha grandi qualità, non è giovanissimo, ma ha ancora 34 anni per fare 200 gol e li farà sicuramente.

