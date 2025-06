Ilva l’ultimo scaricabarile di Urso | Senza Aia il Tribunale la chiuderà Ma si sa da un anno

Ilva, il caso che tiene in sospeso l’Italia, si avvicina a un nuovo capitolo decisivo. Dopo anni di battaglie legali e questioni ambientali, il Tribunale di Milano è chiamato a decidere sulla chiusura dello stabilimento, mentre il ministro Urso annuncia un nuovo intervento strategico. La partita è ancora aperta: quale sarà il prossimo passo per salvare o chiudere uno dei simboli dell’industria italiana? Restate sintonizzati, perché la scena è tutta da seguire.

In principio fu il sequestro dell’ altoforno 1, quindi il problema era diventato la necessità di un via libera degli enti locali all’ accordo di programma per non far fallire la vendita, ora sulla chiusura di Ilva incombe la sentenza del Tribunale di Milano, chiamato a decidere su un ricorso presentato dagli attivisti legato all’Autorizzazione integrata ambientale. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso lancia un nuovo allarme, che nuovo in realtà non è perché la pronuncia dei giudici è attesa da un anno. Ma il governo pare essersene ricordato solo ora e quindi è tutta una corsa contro il tempo per mettere d’accordo Regione Puglia, la Provincia di Taranto e i Comuni di Taranto e Statte affinché firmino un’intesa che è propedeutica anche a soddisfare la volontà di qualche compratore, a iniziare dall’unico che oggi è formalmente in pista, Baku Steel. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it